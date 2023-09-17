انت الان تتابع خبر الفنانة المغربية دنيا بطمة تثير جنون محمد الترك بملابس البحر رفقة حبيبها الجديد والمفاجأة التي ستجعلة يموت من القهر بهويته الصادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعيش الفنانة المغربية دنيا بطمة حاليًا قصة حب جديدة، وقد أشارت إلى ذلك من خلال منشوراتها الرومانسية على حساباتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام". أثارت هذه المنشورات فضول عدد من متابعيها وجمهورها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن هوية حبيبها.

قامت دنيا بطمة بنشر صور رومانسية لها وصور أخرى تجمعها بـ "الحبيب" وهما يرتديان ملابس البحر، دون الكشف عن هويته. وقد أثارت هذه الصور تساؤلات المتابعين حول شخصية حبيبها، وكذلك أثارت غضب طليقها محمد الترك.

بالإضافة إلى ذلك، قامت دنيا بطمة بإعادة نشر أغانيها القديمة على قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، على الرغم من أن طليقها المنتج البحريني محمد الترك أكد في بث مباشر له على تطبيق "تيك توك" أنه يمتلك جميع حقوق النشر.

تبقى هوية حبيب دنيا بطمة غامضة حتى الآن، ومن المثير للاهتمام معرفة كيف ستتطور هذه العلاقة وما هي ردة فعل محمد الترك تجاهها.