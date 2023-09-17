حورية فرغلي: ارتبطت بواحد حرامي شرق بنوك مصر وياسمين صبري ست جميلة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة حورية فرغلي أنها ارتبطت بـ شخصًا، لكنها فوجئت بأن هذا الشخص نصاب، وسرق بنكًا، وسافر خارج البلاد، وهو الأمر الذي تسبب لها في المرور بأزمة نفسية، بعد خداعها في هذا الشخص.

تصريحات حورية فرغلي

وقالت حورية فرغلي خلال لقاؤها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق: كان في واحد مرتبط بيا، وطلع حرامي وسرق بنوك مصر وسافر، بصيت ملقتوش كان في بينا مجرد تعارف.

وتابعت حورية فرغلي: أنا بستحمل أي حاجة إلا الخيانة، كل الرجالة بيحبوا البنات اللي أجسامهم حلوة، الجمال عينيك هتاخد عليه وخلاص، لكن اللي بيفضل الروح والشخصية دا الأهم.

وفي سياق آخر، تحدثت حورية فرغلي، عن حبها الشديد للتسوق، وشراء الملابس الكثيرة، حيث أشارت إلى أن لديها غرفة كاملة لملابسها، وأثناء عودتها لمصر من إحدى زيارتها لـ دبي، وقفها أحد رجال الأمن بالمطار، الذي فوجيء بـ شرائها 302 بنطلونًا، حيث قالت: رجعت من دبي بشنطة كتير، فرجل الأمن وقفني قالي أنتِ جايبة 302 بنطلون يا مدام، قُلت له والله مش بتاجر بيهم دول بتوعي.

وأضافت حورية: عندي أوضة خاصة للهدوم، وأكتر حاجة بتضايقني أن البني آدم يكون ريحته وحشه، وأول حاجة بتلفت نظري للشخص أسنانه، الله جميل يحب الجمال، أنا بشوف ياسمين صبري ست جميلة جدًا.

موعد عرض برنامج في العمق

وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.

آخر أعمال تامر شلتوت

يشار إلى أن آخر أعمال تامر شلتوت كان مشاركته في مسلسل المداح الجزء الثالث الذي يحمل اسم أسطورة العشق وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



آخر أعمال حورية فرغلي



يذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل "أيام"، بطولة رياض الخولي، حمدي السيد، شيري عادل، سلوى خطاب، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

وكانت تدور أحداثه في إطار درامي، حيث يتناول المسلسل قصة عبير التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تحاول جاهدة إبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في الاستيلاء على ثروته.