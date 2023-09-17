شاهد.. منة فضالي في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت منة وهي ترتدي توب باللون الابيض، ونسقت معه بنطلون باللون الاسود، وتركت شعرها منسدلًا.

شاركت الفنانة منة فضالي، في رمضان 2023، خلال مسلسل " جعفر العمدة " بطولة النجم محمد رمضان، وحقق نجاح كبير، حيث جسدت فضالي دور " نرجس " الزوجة الثالثة لجعفر العمدة وتطلب منه الطلاق في نهاية الأحداث، حيث في وسط الأحداث كانت تجري وراء السحر والشعوذة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة



مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

و شاركت منة فضالي في فيلم فارس، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، ودارت أحداثه حول فارس، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد زاهر، شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفي.

ابطال فيلم فارس



و تكونة بطولة العمل من الفنان حسين فهمي، أحمد زاهر، منة فضالي، صلاح عبد الله، إيمان العاصي، نهل عنبر، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.



