شاهد.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها(صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نانسي وهي ترتدي فستان قصير باللون الازرق، مع تسريحة شعر ويفي، ومكياجًا يتناسب مع إطلالتها.

تفاصيل أغنية تيجي ننبسط

والجدير بالذكر ان أغنية "تيجي ننبسط" هي اخر أعمال الفنانة نانسي عجرم وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الاغنيه

حبيبي تيجي نِنبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست آه

حبيبي تيجي نِنبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست هيست

هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدّنيا لفّ لف

و تاخدلك حُضن دافي

حاتلاقي قلقنا خفّ خف

خوفك م الدنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه

آه نركنه على أي رفّ رف

حبيبي ما تفكنا

م الشكليات فُكنا

حايقولوا يعني إتجننوا

طب ما يقولوا إتجننوا

ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا

ليِه حاجة عندنا

حبيبي تيجي نفتكس

كلام حُب جديد يتِلمس

غنوة نقولها لبعضنا

فرحة تكون من قلبنا

رقصة جديدة بتترقص بتترقص

اه يا حبيبي تترقص تترقص

هات ايدك فوق كتافي

ونلفّ الدنيا لفّ لف

و تاخدلك حُضن دافي

حاتلاقي قلقنا خفّ خف

خوفك م الدّنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

انا سيبه

نركنه على ايّ رفّ رف

رفّ رفّ رف

حبيبي تيجي نِنبسط

ننبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست

عادي عادي

عادي لو هيست

عادي عادي هيست

عادي لو هيست هيست

عادي عادي عادي عادي

عادي لو هيست عادي

عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست.