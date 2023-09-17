٨ أفلام طويلة تتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الغردقة السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة -

يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي منافسة بين 8 أعمال على جوائز الفيلم الطويل "المسابقة الرسمية"، وذلك خلال الدورة الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري بمدينة السحر والجمال الغردقة.

تفاصيل لجنة تحكيم مهرجان الغردقة لسينما الشباب:



وقال الباسوسي ان لجنة التحكيم تشكلت برئاسة المخرج والمنتج الأرميني جيفان أفيتسيان، مدير محطة "يركرميديا" التلفزيونية الشهيرة بأرمينيا، وهو فنان متعدد المواهب، تحمل أفلامه رسائل مناهضة لكل اشكال العنف والعنصرية، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من النجمة داليا البحيري، والمخرج الجزائري صالح إسعاد.



وقال الناقد السينمائي محمد السيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان أن القائمة تضم افلاما مهمة، شاركت في مهرجانات دولية وحصد فيها جوائز، إضافة إلى فيلمين عرض عالمي أول في الغردقة، وهما الفيلم المصري " السيرة العباسية" والهندي "كل ذلك في رأسك".

تفاصيل مسابقات مهرجان الغردقة لسينما الشباب:



وأضاف أن المسابقة تضم أيضا افلام "مذكرات بولينا" من كرواتيا، و"قصة" المغرب، و"أبناء رمسيس" فرنسا، و"واخر السعاة" من العراق، و "الحراسة الليلية" ألمانيا، اضافة إلى الفيلم الوثائقي "لستُ لقيطًا" انتاج لبنان ـ رومانيا..

أوضح إن المهرجان يضم 3 مسابقات، الاولى للفيلم الطويل روائي ووثائقي، والثانية لفيلم القصير، بالإضافة لمسابقة أفلام الطلبة، كما تمنح لجنة التحكيم المسابقة الرسمية جائزة خضراء لافضل فيلم يتناول قضية تتعلق بالبيئة.



وأشار المدير الفني للمهرجان إلى إقامة قسم رسمي خارج المسابقة، ويعرض فيه أربعة أفلام مهمة، رأت إدارة المهرجان إنه ا أعمال جديرة بالمشاهدة في الغردقة السينمائي، وهي الفيلم السوري "بوح"، والتونسي "وحلة"، و"حياة جديدة" من ايطاليا، وفيلم "المستشفى" انتاج المصري السعودي.