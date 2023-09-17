انت الان تتابع خبر بعد أول جلسة لمحاكمة فاطمة المؤمن... القاضي يتخذ القرار ويصدم الجميع ويقدم استقالته بشكل فوري... والسبب صادم جداً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تنحي القاضي في أولى جلسات محاكمة الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن بقضية الحادث المروع الذي تسببت به.

وقد أعلنت مي العيدان عبر حسابها على "انستجرام" أن القاضي قرر الانسحاب من القضية في أول جلسة محاكمة فاطمة المؤمن. وأوضحت العيدان أن السبب وراء ذلك يعود لتورط القاضي مع أحد ضحايا الحادث.

وفي جلسة المحاكمة، قررت المحكمة استمرار حجز فاطمة المؤمن، وهو قرار يأتي بعد نفي محامي ضحايا الحادث كل الأقاويل التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات. وأكد المحامي عبدالله إسكندر أن المحكمة لم تسمح لهم بالاطلاع على ملف القضية حتى الآن.

من جهتها، أكدت مريم المؤمن، شقيقة فاطمة ومحامية بمهنة، أن القضية لا تتعلق بتعاطي أو حيازة المخدرات، وأنها جنحة وليست جناية.

وفي تغريدة نشرتها وزارة الداخلية الكويتية على حسابها في موقع "إكس"، أعلنت أنه تم حبس فاطمة المؤمن لمدة 10 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، وتم تحويلها للسجن المركزي تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة.

تم توجيه عشر تهم ضد الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، وفقًا لمصدر موثوق. وتتضمن هذه التهم ما يلي:

القتل الخطأ.

الإصابة بالخطأ.

قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة.

تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

قيادة مركبة برعونة.

قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول.

قيادة مركبة دون حمل ترخيص.

تسيير مركبة والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الآخرين.

إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.