القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت الفنانة أيتن عامر أغنيتها الجديدة "اكشف"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

بهذه الطريقة.. أيتن عامر تروج لأغنيتها الجديدة "اكشف"



وروجت الفنانة أيتن عامر لاغنيتها الجديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت صورة لها وعلقت عليها قائلةً:" شوفوا اغنيتي الجديدة على قناه اليوتيوب.. اللينك في البايو".



تفاصيل “اكشف”



طرحت الفنانة آيتن عامر أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم اكشف عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية اكشف من ألحان أحمد أنور كأول تعاون بينهما، ومن كلمات الشاعر إبراهيم محمد وتوزيع عمرو الخضري.



ومن كلمات الأغنية: بتقول ايه ايه سمعني.. عندك قلب وبتحس ؟!

ا الف سلامه عليك يا حبيبي هتبقى الصبح تمام

شكل حراراتك عاليه ياعيني.. وبتنطق اي كلام

اكشف دلوقتي وطمني..

ده انا خفت عليك اكتر مني

الله يجازيه الهوى بليل قبل الواحد ماينام

لا الف سلامه عليك يا حبيبي هتبقى الصبح تمام

شكل حراراتك عاليه ياعيني.. وبتنطق اي كلام

اكشف دلوقتي وطمني..

ده انا خفت عليك اكتر مني

الله يجازيه الهوى بليل قبل الواحد ماينام

لا الف سلامه عليك يا حبيبي هتبقى الصبح تمام

شكل حراراتك عاليه ياعيني.. وبتنطق اي كلام

اكشف دلوقتي وطمني..

ده انا خفت عليك اكتر مني

الله يجازيه الهوى بليل قبل الواحد ماينام

والله بدلك ع الصالح

وماليش ف اللي بقوله مصالح

اصلك جاي تقول نتصالح

فانا قولت بلفحة هوا متصاب

انما لو فايق لكلامك

وعايزني احن لايامك

واضعف وأدمع قدامك

يبقى هاتكشف مخ وأعصاب

والله البال مارتاح غير بس بعرض كتاف معاليك

ولقيتني بزغرط يوم مالقيتك خدت الباب فى ايديك

ضحكتلي الدنيا وجاتلى

والناس كلها فرحتلي

وراجعلي تقول نتصالح.. لأ الف لا بأس عليك

والله البال مارتاح غير بس بعرض كتاف معاليك

ولقيتني بزغرط يوم مالقيتك خدت الباب فى ايديك

ضحكتلي الدنيا وجاتلى

والناس كلها فرحتلي

وراجعلي تقول نتصالح.. لأ الف لا بأس عليك

والله بدلك ع الصالح

وماليش ف اللي بقوله مصالح