من فرنسا.. منة فضالى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم -



شاركت الفنانة منة فضالى متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شاهد.. منة فضالى تتألق في أحدث ظهور لها

وظهرت الفنانة منة فضالى بإطلالة شبابية مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية بنطلون لونه أسود وتوب لونه أبيض ونظارة شمس سوداء ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

منة فضالى

منة فضالى



والجدير بالذكر ان شاركت الفنانة منة فضالي، في رمضان 2023، خلال مسلسل " جعفر العمدة " بطولة النجم محمد رمضان، وحقق نجاح كبير، حيث جسدت فضالي دور " نرجس " الزوجة الثالثة لجعفر العمدة وتطلب منه الطلاق في نهاية الأحداث، حيث في وسط الأحداث كانت تجري وراء السحر والشعوذة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة





مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.