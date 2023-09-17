عاجل.. وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد معاناته مع المرض

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي منذ قليل، الفنان أشرف مصيلحي وذلك بعد معاناة مع المرض دون أن يتحدد موعد تشييع الجثمان أو العزاء.

وعانى عدة سنوات مع مرض السرطان وتدهورت حالته مؤخرا حيث تم نقله إلى العناية المركزة منذ فترة ومن ثم استمر في علاجه بالمنزل وكان لا يتحرك أو يتكلم ولا يتناول الطعام وذلك حسب تصريحات زوجته المخرجة منال الصيفي

وجديرا بالذكر أن أشعر الأدوار التي قام الفنان أشرف مصيلحي بأدائها هو مسلسل "الباطنية" والذي جسد خلاله شخصية ضابط الشرطة الذي يتجوز من ابنة تاجر المخدرات، والذي كان يجسده الفنان صلاح السعدني، بالإضافة إلى عدد لامع من النجوم والفنانين وهم الفنانة لوسي، أحمد فلوكس، ريم البارودي، غادة عبد الرازق، حجاج عبد العظيم وغيرهم من النجوم والفنانين.

يذكر أن آخر أعمال أشرف مصيلحي هو مسلسل "الطاووس" وكان قد طرح في عام 2021.



تدور أحداث مسلسل "الطاووس" حول كمال الأسطول وهو المحامي المخضرم والمهتم بقضايا التعويضات ولكن تنقلب حياته بعد ذلك رأسا على عقب بعد تحقيقه في إحدى القضايا.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، ومن تأليف كريم الدليل، وإخراج روؤف عبد العزيز.