المؤلف محمد صلاح العزب: أرفض رد فعل داليا شوقي والجمهور له مطلق الحرية في رأيه

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكد المؤلف محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة إنه يرفض تمامًا رد فعل الفنانة داليا شوقي وهجومها للجمهور بعد الهجوم التي تعرض له على السوشيال ميديا بسبب أدائها

رد فعل مؤلف سفاح الجيزة على داليا شوقي



وقال العزب خلال لقاءه في برنامج (مع بنت الراوي) تقديم نجلاء الراوي إعداد سمر سعد

“إن العمل الفني يقدم للجمهور وله مطلق الحرية في تقييم العمل سواء بالإيجاب أو السلب ”



وأضاف “ أي رد فعل من صناع العمل بالشكل المتجاوز خطا فادح ولا بد ان لا يحدث من البداية ”



كما تحدث ايضًا خلال الحلقة عن فكرة إختياره لشخصية سفاح الجيزة وقال إنها شخصية منفردة في تاريخ الجريمة المصرية وفكرة القاتل المتسلسل جذبته

وأضاف لبنت الراوي إنه لم يقابل السفاح اوأهله وكتب الأحداث من وحي خياله وأنه لم يقدم فيلم تسجيلي عن السفاح الحقيقي، وأظهره محترف في الطبخ لأنه شخص غرائزي يحب المال والنساء "

برنامج “مع بنت الراوي”

برنامج “مع بنت الراوي”



وأكمل ان شخصية الأن التي قامت بها الفنانة حنان يوسف هي السفاح الحقيقي “ وهي التي جعلت أبنها بهذا الإجرام ”

برنامج “مع بنت الراوي”



يذكر إن برنامج مع بنت الراوي يذاع كل يوم سبت في تمام الساعة الحادية والنصف مساءا علي قناة الحدث اليوم.