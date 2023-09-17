'مع السلامة'.. أحمد وفيق ينعي أشرف مصيلحي

القاهرة - محمد ابراهيم -

توفي منذ قليل الفنان اشرف مصليحي بعد صراع مع مرض السرطان لفترة طويلة عن عمر يناهز ٤٩ عامًا، ونعي عدد من الفنانين والفنانات الفنان أشرف مصليحي أبرزهم الفنان أحمد وفيق.

نعي أحمد وفيق

نشر الفنان أحمد وفيق عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة للفنان الراحل أشرف مصليحي معلقًا عليها " إنا لله وإنا اليه راجعون

مع السلامه يا أشرف..

انتقل إلي رحمة الله الزميل والصديق الفنان أشرف مصيلحي .. خالص العزاء للاخت المخرجة منال الصيفي ربنا يصبرك، ويصبرنا "

نعي الفنان أحمد وفيق

جنازة وعزاء أشرف مصليحي

من جانب آخر لم يحُدد حتي الآن موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل أشرف مصليحي أو موعد ومكان العزاء.

آخر أعمال الفنان أحمد وفيق

جدير بالذكر أن كانت آخر أعمال الفنان أحمد وفيق مسلسلي “ سره الباتع” و“ جميلة ” والتي عُرضوا في السباق الرمضاني الماضي.