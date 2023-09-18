"مع السلامة يا أفضل قلب".. سهر الصايغ تنعى أشرف مصيلحي

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أحمد جودة - القاهرة - توفي منذ قليل الفنان أشرف مصليحي وذلك بعد صراع مع مرض السرطان لفترة طويلة عن عمر يناهز ٤٩ عامًا، ونعي عدد من الفنانين والفنانات الفنان أشرف مصليحي أبرزهم الفنانة سهر الصايغ.

سهر الصايغ تنعي أشرف مصليحي

نعت الفنانة سهر الصايغ عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك الفنان أشرف مصليحي قائلة “ مع السلامه يا أفضل وأنقي من قابلت ….الف رحمه ونور إنا لله وإنا إليه راجعون”

نعي الفنانة سهر الصايغ

آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ مسلسل “ بابا المجال” والتي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

أبطال مسلسل “ بابا المجال”

شارك في بطولة مسلسل “ بابا المجال” الفنان مصطفى شعبان والفنان باسم سمرة والفنانة نسرين أمين والفنان القدير رياض الخولي والفنانة سما إبراهيم و الفنانة سهر الصايغ والفنانة جومانا مراد والفنانة هبة حسن والفنان محمود حافظ وغيرهم من الفنانين والفنانات.