وفاة الفنان أشرف مصيلحى بعد صراع مع المرض..بعد تدهور حالته الصحية تعرف على سبب الوفاة

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أحمد جودة - القاهرة - توفى منذو دقائق قليلة الفنان أشرف مصيلحى الذى يناهز عمره 49 عام، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد تدهور حالته الصحية للأسوء ولم يحدد تشييع الجنازة وموعد العزاء.

الفنان أشرف مصيلحى

سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحى

جدير بالذكر أعلنت، المخرجة منال الصيفى زوجة الفنان أشرف مصيلحى عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الراحل أشرف مصيلحى، كما قالت أن حالته الصحية تدهورت خلال الأسابيع الماضية.

فارق عالمنا الفنان أشرف مصيلحى كان لاياكل ولا يشرب

كما أضافت منال الصيفي حالة أشرف مصيلحي قائلة: «زوجي تعبان لكن حالته مستقرة دعواتكم» مضيفة: حتى شهر رمضان الماضي زوجي كان بصحة جيدة، لكن حالته تدهورت بشكل كبير، وإنه ليس في وعيه الكامل ولا في غيبوبة كاملة وهو ينام ويفتح عينيه ولكن لا يتكلم مع احد ولا يتحرك ولا ياكل ولا يشرب.

السبب الحقيقى وراء وفاة الفنان أشرف مصيلحى

كما أوضحت المخرجة منال الصيفى زوجة الفنان أشرف مصيلحى:«الأطباء كانوا يتوقعون تدهور حالة أشرف مصيلحي الصحية، وأضافت زوجي كان عنده ورم في المخ وتم استئصال الورم، وزوجي مكنش عارف إنه عنده مرض خبيث.

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وفاة الفنان أشرف مصيلحى

السرطان يهزم الفنان أشرف مصيلحى

كما كتبت الفنانة القديرة يسرا: "ربنا يشفى صديقى العزيز اللى من أطيب الناس اللى قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب تلميذ يوسف شاهين ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال وأولادك ولكا جمهورك.. أشرف مصيلحى.

وفاة الفنان أشرف مصيلحى

آخر أعمال الفنان الراحل أشرف مصيلحي

شارك الفنان الراحل أشرف مصيلحى في مسلسل الطاووس الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، وحقق نجاحا كبير، وهو من من تأليف: كريم الدليل بإشراف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، فرح الزاهد، يوسف الأسدي وممثلين آخرين.