نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر فرج ينعى بحزن وفاة أشرف مصيلحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان تامر فرج الفنان أشرف مصيلحي من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب تامر فرج:'لا حول ولا قوة الا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون دعواتكم لأشرف بالرحمه ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر

نشر النجم أمير كرارة صورة للفنان الراحل اشرف مصيلحي،ينعيه بها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق “كرارة” قائلًا: "الف رحمه ونور عليك يا اطيب واجدع خلق الله" مما أثار تفاعل كثير من الجمهور.



يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي، تعرض لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وأكدت منال الصيفي حينها إن زوجها نقل للعناية المركزة بعد إصابته عدوى حادة في جسده لم يتمكنوا من السيطرة عليها.

وأكدت منال الصيفي، إن الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي مستقرة، ولكنه مازال في حالة توهان، حيث يجلس مع أولاده ولكنه لا يتحدث معهم.

وأضافت منال الصيفي: "هو مش في غيبوبة ومش فايق ولكن نوعية مرضه، إنه يكون مش حاسس بأولاده لما يقعدوا معاه، إحنا بقالنا 3 سنوات على الحالة ده، ادعوله".

يذكر أن أشرف مصيلحي شارك في مسلسل الاختيار الجزء الأول حيث يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

شارك في بطولة مسلسل الاختيار مجموعة من الفنانين، منهم: أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي شارك في مجموعة كبيرة من المسلسلات، منها:" نقطة ضعف، وتاجر السعادة، وقضية رأي عام، وكانت آخر أعماله الدرامية

مسلسل الطاووس.

يذكر أن آخر أعمال أشرف مصيلحي هو مسلسل "الطاووس" وكان قد طرح في عام 2021.



تدور أحداث مسلسل "الطاووس" حول كمال الأسطول وهو المحامي المخضرم والمهتم بقضايا التعويضات ولكن تنقلب حياته بعد ذلك رأسا على عقب بعد تحقيقه في إحدى القضايا