سليمان عيد ينعى أشرف مصيلحي

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أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان سليمان عيد منذ قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة للفنان الراحل أشرف مصليحي ناعيًا “ إنا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا أشرف”

وفاة أشرف مصليحي

و في السياق ذاته توفي منذ قليل الفنان أشرف مصليحي عن عمر يناهز ٤٩ عامًا وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

أشرف مصليحي

آخر أعمال الفنان سليمان عيد

ومن جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان سليمان عيد فيلم “ بعد الشر ” والتي طرح في شهر إبريل الماضي.

أبطال فيلم “ بعد الشر ”

شارك في بطولة الفيلم الفنان علي ربيع والفنان بيومي فؤاد والفنان القدير عمرو عبد الجليل والفنانة ميرنا نور الدين والفنانة رنا رئيس والفنانة القديرة هالة فاخر والفنانة القديرة شيرين والفنان سليمان عيد والفنانة نهال عنبر وغيرهم من النجوم.