انت الأن تتابع خبر الفنانة الكويتية صمود شقيقة فاطمة مؤمن تخرج عن صمتها..وتستفز الشعب الكويتي بتصريحات صادمة بخصوص قضية اختها فاطمة مؤمن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردت الفنانة الكويتية صمود المؤمن على الشامتين في شقيقتها، الفاشينستا فاطمة المؤمن التي تسببت في حادث نتج عنه وفاة اثنين وإصابة اثنين آخرين.



وقالت خلال مقطع فيديو: "لكل شخص يتشمت، يكتب أو ينشر إشاعة، أو يساعد في نشرها، أو ينقل معلومة خاطئة، أو يسب، أبيكم أن تتذكروا أنكم في يوم من الأيام ستروحون عشان تغسلوا ذنوبكم، تذكروا أن هناك ناس وايد بعيدة عنكم، لا تستطيعون التوصل لهم، لا تحللونكم". وأضافت:

"أي موقف أو ظرف صعب يمرون به الناس، يكون اختباراً من رب العالمين واللهم لا اعتراض، لكن مشاعر الناس، وسمعتهم، وشرفهم وأعراضهم ليست تجارة لكم ولحساباتكم، أو موضوع حق شهرتكم".



واختتمت قائلة: "تذكروا أن الدنيا تدور وفي يوم من الأيام ستكونون أنتم في هذا الموقف، فأي شخص قبل أن يقوم بأي موقف، دعوه يتأكد أن أعماله وأخلاقه تكون طيبة".