انت الان تتابع خبر صور مسربة من زفاف مذيعة الطفولة دانية الشافعي.. هوية زوجها ستصدمكم ومعلومات تكشف لأول مرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت الإعلامية السعودية ومقدمة برامج الأطفال على قناة MBC 3، دانية شافعي، بحفل زفافها في دبي. وشاركت بعض اللقطات من الحفل عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وأظهرت اللقطات دخول العروس إلى حفل غمرتها الأجواء التقليدية الحجازية والمسدح الهاشمي. ويعتبر الـ Bridel shower هو الليلة التي تسبق حفل الزواج بيوم واحد، وقد أقيم في قاعة مزينة بالشلالات والورود والثريات الكريستالية والشموع. وحضر الحفل عدد كبير من صديقات دانية من الوسط الإعلامي، بما في ذلك سارة دندراوي، أنابيلا هلال، سارة مراد، وغيرهن.

شاركت دانية شافعي متابعيها لقطات من حفل السهرة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها. وخضعت لجلسة تصوير مع صديقاتها، وظهرت أيضًا ترتدي روب الزفاف الستان برفقة المنسقة الخاصة بالعروس وصديقاتها باللونين الأبيض والزهري. وشاركت بعض المقاطع من كواليس الحفل، بالإضافة إلى مشاركة الديكورات التي اعتمدتها في الصالة الفخمة. وعلقت على مقطع الفيديو قائلة: "صاحباتي حبايبي اللي معايا في كل خطوة.. يالا أوريكم الاحتفال من بدايته".

شاركت دانية شافعي مع متابعيها صور بعض الهدايا التي تلقتها من صديقاتها خلال حفل الغُمرة. وكانت الهدايا متنوعة بين الورود والمجوهرات، وقد قامت دانية بتقديم كلمات الشكر والثناء لصديقاتها على مشاركتهن في فرحتها وتقديم هذه الهدايا التي أعربت عن فرحتها بها.

ظهرت دانية شافعي بإطلالة رائعة من تصميم المصممة السعودية أميمة كنداسة، وقد قامت بنشر صور تجمعها بهما وهي تقول: "اللي صممتلي لبس الغمرة أميمة كنداسة وجات بنفسها لدبي عشان تسلمني وتلبسني".

دانية شافعي هي إعلامية سعودية ولدت في أكتوبر 1983. وهي حاليًا تقيم في الإمارات العربية المتحدة. درست الإعلام في الجامعة الأمريكية بالشارقة وحصلت على درجة الماجستير في جماعة ولونجونج في دبي.

عملت دانية شافعي كمقدمة برامج منذ عام 2004 وحتى عام 2017. وكانت مرتبطة ببرامج الأطفال وحصلت على لقب "مذيعة الطفولة". من برامجها الشهيرة "نادي دانية" و"البيت الصغير" و"أحلى عالم". في عام 2017، قررت أن تفرغ لأعمالها الخاصة وأسست شركة إنتاج إعلامي وبدأت في تقديم محتوى خاص على قناتها على يوتيوب.

بالإضافة إلى تقديم البرامج، شاركت دانية شافعي في فيلم "انتقام سري" الذي عرض في عام 2019. وقد قامت أيضًا بتقديم صوتها في المسلسل الكارتوني "دانية" في عام 2014.