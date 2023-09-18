تامر حسني ينعي وفاة أشرف مصيلحي: "كان أجمل القلوب"

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أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز ال 49 عامًا، وقد أعلن خبر الوفاة نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.



ونعى الفنان تامر حسني وفاة الفنان أشرف مصيلحي وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر صورة للراحل وعلق عليها قائلًا: "البقاء لله على روح الفنان والصديق أشرف مصيلحي ربنا يرحمك يا محترم ويصبر أسرتك..كان أجمل القلوب اسألكم الدعاء والفاتحة"

منشور تامر حسني



وفي سياق متصل سوف تقام صلاة الجنازة على الفنان اشرف مصيلحي بعد صلاة الظهر من مسجد المشير، ويقام العزاء يوم الثلاثاء بعد صلاه المغرب في مسجد المشير.



