نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: "لا نحاول الاستحواذ على أي قوة ناعمة في العالم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بصحبة المسئولين عن تنظيم موسم الرياض ضيوفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على قناه Mbc مصر.

تركي آل الشيخ يتحدث عن إنجازات الرياض خلال الفترة المقبلة

وكشف تركي آل الشيخ، إن موسم الرياض يعتمد بشكل رئيسي على المحتوى السعودي بشكل كبير.

وقال: "المحتوى السعودي يمثل النسبة كبيرة من فعاليات موسم الرياضي ثم الأجنبي والمصري والخليجي واللبناني.

وأكد تركي آل الشيخ، إنه لا يريد الاستحواذ على بعالم قائلًا:"لا نحاول الاستحواذ على أي قوة ناعمة في العالم نستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين في المملكة".