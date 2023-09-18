نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. أحمد السقا ينعى وفاة أشرف مصيلحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم أحمد السقا، على نعي زميله الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وذلك بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي موقع فيسبوك.



وعلق السقا على الصورة قائلة: "لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يسامحك ويغفرلك يا اشرف ويصبرنا ويصبر كل حبايبك".

وفاة أشرف مصيلحي



توفى منذو دقائق قليلة الفنان أشرف مصيلحى الذى يناهز عمره 49 عام، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد تدهور حالته الصحية للأسوء ولم يحدد تشييع الجنازة وموعد العزاء.



موعد جنازة الفنان أشرف مصيلحي



وتتلقى أسرة وأصدقاء الفنان الراحل أشرف مصيلحي الجنازة اليوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والعزاء يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب.



سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحى



يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي، تعرض لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وأكدت منال الصيفي حينها إن زوجها نقل للعناية المركزة بعد إصابته عدوى حادة في جسده لم يتمكنوا من السيطرة عليها، كما سبق وأعلنت منال عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الراحل أشرف مصيلحى، كما قالت أن حالته الصحية تدهورت خلال الأسابيع الماضية.

وقالت منال الصيفي: "هو مش في غيبوبة ومش فايق ولكن نوعية مرضه، إنه يكون مش حاسس بأولاده لما يقعدوا معاه، إحنا بقالنا 3 سنوات على الحالة ده، ادعوله.. زوجي تعبان لكن حالته مستقرة دعواتكم» مضيفة: حتى شهر رمضان الماضي زوجي كان بصحة جيدة، لكن حالته تدهورت بشكل كبير، وإنه ليس في وعيه الكامل ولا في غيبوبة كاملة وهو ينام ويفتح عينيه ولكن لا يتكلم مع احد ولا يتحرك ولا ياكل ولابيشرب.. كانوا يتوقعون تدهور حالة أشرف مصيلحي الصحية، وأضافت زوجي كان عنده ورم في المخ وتم استئصال الورم، وزوجي مكنش عارف إنه عنده مرض خبيث.



اخر اعمال احمد السقا



والجدير بالذكر ان الفنان أحمد السقا قد شارك في موسم رمضان ماضي 2023 بمسلسل من 10 حلقات حمل اسم حرب، وشاركه في العمل كل من الفنان محمد فراج، وضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنان تامر شلتوت، الفنان أحمد عبد العزيز، وغيرهم، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف هاني سرحان.

احدث اعمال احمد السقا



كما ينتظر أحمد السقا عرض فيلمه الجديد السرب في موسم عيد الأضحى 2023، ويشارك في العمل: منى زكي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، هند صبري، أحمد حاتم، دياب، كريم فهمي، آسر ياسين، محمود عبد المغني، شريف منير، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، ويتناول أحداث الفيلم وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وتنفيذ الجيش بعض العمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية



