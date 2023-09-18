نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مادلين طبر عن وفاة أشرف مصيلحي: "خسرنا فارس بموهبته وأخلاقه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النجمة مادلين طبر الفنان وفاة الراحل أشرف مصيلحي، حيث شاركت جمهورها خبر الوفاة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت قائلة: "رحل ممثلا من أرقى من تعاملت معهم، كنت تواصلت أنا ومعدي برنامجي أستاذ مصطفى ياسين مع العزيزة زوجته المخرجة منال الصيفي، لنعمل مداخلة هاتفية، لنطمئن على حالته الصحية في برنامجي".



وأضافت: "البقاء لله أعزى العزيزة منال وأسرته والوسط الفني خسرنا فارسا بموهبته، وأخلاقه الله يرحمه ".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور مطالبين الرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لإسرته.



تعرف على تفاصيل جنازة أشرف مصيلحي

ومن المقرر أن تقام صلاه جنازه غدا الاتنين بعد صلاه الظهر في مسجد المشير، والعزاء الثلاثاء بعد صلاه المغرب مسجد المشير

ربنا بقاعة الروضه.

آخر أعمال مادلين طبر

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة مادلين طبر فيلم “نبيل الجميل” بطولة النجم محمد هنيدي والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي، وتألقت خلاله مادلين طبر في قالب كوميدي جديد عليها.