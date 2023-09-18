نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. نيللي كريم تنعي أشرف مصيلحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة نيللي كريم على نعي النجم أشرف مصيلحي، وذلك بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي موقع فيسبوك.

وعلقت نيللي كريم على الصورة قائلة: "ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وفاة أشرف مصيلحي

توفى منذ ساعات قليلة الفنان أشرف مصيلحى الذى يناهز عمره 49 عام، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد تدهور حالته الصحية للأسوأ ولم يحدد تشييع الجنازة وموعد العزاء.

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم

وكان آخر أعمال الفنانة نيللي كريم مسلسل ليه لأ الجزء الثالث، والمسلسل من بطولة نيللي كريم، أمير صلاح، أحمد طارق، معتز هشام، نادين، حنين سعيد، صلاح عبد الله، عايدة رياض، كمال أدهم، فريدة رجب، حمزة سمير، إنجي علي،وغيرها من الفنانين والمسلسل من تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، وتحت قيادة المخرجة مريم أبو عوف، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحى

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي، تعرض لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وأكدت منال الصيفي حينها إن زوجها نقل للعناية المركزة بعد إصابته عدوى حادة في جسده لم يتمكنوا من السيطرة عليها، كما سبق وأعلنت منال عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الراحل أشرف مصيلحى، كما قالت أن حالته الصحية تدهورت خلال الأسابيع الماضية.

تصريحات منال الصيفي عن الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي

وقالت منال الصيفي: "هو مش في غيبوبة ومش فايق ولكن نوعية مرضه، إنه يكون مش حاسس بأولاده لما يقعدوا معاه، إحنا بقالنا 3 سنوات على الحالة ده، ادعوله.. زوجي تعبان لكن حالته مستقرة دعواتكم» مضيفة: حتى شهر رمضان الماضي زوجي كان بصحة جيدة، لكن حالته تدهورت بشكل كبير، وإنه ليس في وعيه الكامل ولا في غيبوبة كاملة وهو ينام ويفتح عينيه ولكن لا يتكلم مع احد ولا يتحرك ولا ياكل ولابيشرب.. كانوا يتوقعون تدهور حالة أشرف مصيلحي الصحية، وأضافت زوجي كان عنده ورم في المخ وتم استئصال الورم، وزوجي مكنش عارف إنه عنده مرض خبيث.