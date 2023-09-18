باسم سمرة: لا أعترف بجمهور السوشيال ميديا.. ومخفتش من "سفاح الجيزة" لأني بقدم نجاحات متكررة (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - _ هادي الباجوري سبب مشاركتي في مسلسل "سفاح الجيزة"

_ لم أرفض مسلسل "سفاح الجيزة" في البداية ولكن رفضت تجسيد شخصية السفاح

_ "سفاح الجيرة" ليست القصة الحقيقية

_ الأعمال التي تكون مستوحاة من قضية حقيقية لديها عوامل أهم من الحكاية

قدم العديد من الأعمال الفنية المختلفة والمميزة التي تكشف عن موهبته بشكل كبير وهو الفنان باسم سمرة والتي حقق نجاحا ملحوظا خلال مشاركته في مسلسله الأخير "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، داليا شوقي، ريم حجاب، حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والعمل من ن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، والذي عرضة علي منصة "شاهد" الإلكترونية.

وكشف باسم سمرة لـ "دوت الخليج الفني" كواليس مسلسل "سفاح الجيزة" التي تم عرضة مؤخرا، وعن الصعوبات التي واجهها خلال المسلسل، وعن رأيه في تعرض المسلسل لبعض الإنتقادات في الحلقات الاخيرة، وعن الأعمال التي تكون مستوحاة من القصص الواقعية وغيرها من الأمور، وإلي نص الحوار:-

في البداية.. ما سبب انجذابك لمسلسل "سفاح الجيزة"؟

"سفاح الجيزة" لديه عوامل عديدة جذبتني له وأهمها المخرج هادي الباجوري لأنه أول عمل يجمعني به، وكنت متحمس جدا أشتغل معاه".

كيف كانت كواليس مسلسل "سفاح الجيزة"؟

"أستعدينا جميعا للمسلسل بشكل كويس جدا وأخذنا وقت كافي دون ا

ستعجال في التصوير، والمسلسل يتكون من 8 حلقات ولكن أخذ شغل كبير خلال التحضير كأنه مسلسل يتكون من 30 حلقة، كما يوجد دقة عالية خلال تصوير المسلسل، وكان هادي الباجوري يحتاج أماكن لم تظهر بعد لذلك كان يبحث كثيرا واللوكيشن جديد، والتصوير دائما خارجي لذلك كان متعب بتأكيد بسبب أهالي المنطقة، كما كان لديه شعور بأنه يقدم عمل مميزة ومختلفة تماما".

وما التحديات التي واجهتك خلال تصوير مسلسل "سفاح الجيزة"؟

"التصوير الخارجي المتكرر بيكون له مشاكل عديدة ومنها توقف مشاهد المسلسل بسبب إلتقاط بعض الصور مع الجمهور، ثم نعود للتصوير مرة أخرى لحين الإنتهاء من المشهد، وأيضا التصوير في الشارع له صعوبه بسبب المطاردة في بعض المشاهد بالعربيات".

وماذا عن تعاونك مع المخرج هادي الباجوري؟

"المخرج هادي الباجوري شخصية موهوبة وشاطر للغاية، وأستمتع بالعمل معه، وهادي الباجوري بيحب الممثل التي يعمل معه، وعندما تذهب إليه بفكرة جديدة ينصت إليك ويناقشها بالتفاصيل، ولدينا في المسلسل أيضا منتج أكثر من رائع، ومدير تصوير ممتاز، ويوجد أشخاص خلف الكاميرات ابذلو الكثير من الجهد، وأنا إجمالا أتبسط في هذا العمل، والنجاح منسوب للجميع".

وما سبب رفضك في البداية المشاركة في مسلسل "سفاح الجيزة"؟

"لم أرفض المسلسل في البداية ولكن رفضت تقديم شخصية السفاح وهي "القذافي" لأني أعتقدت في البداية أن أنا التي أقوم بتجسيد "السفاح" مثل ما البعض أعتقد ذلك، ولكن أتضح لي بعد ذلك شخصيتي التي أقوم بتجسيدها هي "الضابط حازم" ثم وافقت عليه".

وماذا عن تعاونك مع الشاب مازن الذي يدعي "آدم" خلال المسلسل ويمر بأزمة نفسية بسبب فقدان والدته؟

"مازن ممثل رائع وأتبسطت بالعمل معه، لأنه لدية هزة عصبية بسبب فقدان والدته ومن ناحية أخري والده لم يعطية الوقت الكافي بسبب ظروف عمله كما أنه متأثر بوفاة زوجته".

وما رأيك في دور الأم التي يسلط عليها الضوء المؤلف وأنها لديها عامل كبير في تحويل "جابر" لمجرم ومن ناحية أخري تأثير "أدم" بحالة نفسية بسبب فقدانها؟

"الضابط حازم يلعب دور الأم والأب لأن والدته لم تظهر في الفلاش باك إلا في صورة واحده فقط، مؤكدا بأن الضابط كان يعاني من مشاكل كثيرة في حياته بسبب تعامله مع أبنه في البداية بأنه لم يستطيع التقرب إليه، والدليل علي ذلك كان الولد دائما جالس وحيدا، ولم يقوم بتغير ملابسه كثيرا مثل ملابس المدرسة كان أكثر المشاهد بها، وبسبب طبيعة شغله في المباحث أبتعد عنه ولكن إستطاع أن يحتويه في الحلقات الاخيرة".

هل مسلسل "سفاح الجيزة" ممكن أن يُعجل من إجراءات الحكم علي "القذافي الحقيقي؟

(سفاح الجيرة) ليست القصة الحقيقية ولكن أخذنا التيمة وبنينا عليها دراما مختلفة، ولكنها لم تكن الأحداث الواقعية، حتي لم يظهر أحمد فهمي بأسم "القذافي" ولكن أطلقنا عليه أسماء مختلف مثل "جابر، محي، وغيرها من الاسماء" وأنا لم أقرأ القصة الحقيقية ولكن لدي معرفة أن المسلسل به جزء كبير من دراما الخيالية وليست من واقع الحقيقة".

هل شعرت بالقلق من المشاركة في مسلسل "سفاح الجيزة"؟

"أنا بقدم نجاحات عديدة لذلك لم أشعر بالقلق إطلاقا، ولكن في ناس أخري اتبسطت بنجاح المسلسل ولكن دي مش مفاجأة بالنسبالي لأن لدي معرفة بالأعمال التي أقدمها".

انتقد رواد السوشيال ميديا الحلقتين الأخيرتين من المسلسل، فما تعليقك علي ذلك؟

"أولا السوشيال ميديا ليست جمهور ولكن هي لجان مدفوعة الأجر وأصبح لهم وضع ولم أعترف بهم تماما، والجمهور بالنسبالي هم أصدقائي الضباط، وجيراني، وأصدقائي الفنانين فقط".

وأخيرا.. هل الأعمال التي تكون مستوحاة من قضية حقيقية لديها تأثير أكبر علي المشاهد؟

لم تكن ذلك فقط أو الحكاية أو القصة بل ليدها عوامل عديدة وأهمهم: (المؤلف، والمنتج، الكاست، والممثلين )