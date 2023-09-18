البقاء لله في الأخ والصديق.. هنيدي ينعي وفاة أشرف مصيلحي

القاهرة - محمد ابراهيم - توفى الفنان أشرف مصيلحي، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



و نعى الفنان محمد هنيدي، صديقه، الفنان أشرف مصيلحي، وذلك عبر حسابه على "انستجرام" حيث كتب له: "البقاء لله في الأخ والصديق أشرف مصيلحي.. ربنا يصبر اهلك واسرتك ويرحمك يارب".



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال أشرف مصيلحي هو مسلسل "الطاووس" وكان قد طرح في عام 2021.



تدور أحداث مسلسل "الطاووس" حول كمال الأسطول محامي مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره كي يحقق في إحدى قضايا الاغتصاب التي تقلب حياته رأسا على عقب.



كما شارك في بطولة العمل، مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم: جمال سليمان، سميحه أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، المسلسل من تأليف كريم الدليل، إخراج رؤوف عبد العزيز.