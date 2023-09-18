ميريام فارس بعد حصولها على جائزة الموريكس دور لعام 2023: "أنا انكسرت وقعدت بفرشتي أربع سنين"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت النجمة اللبنانية ميريام فارس، على تقديم الشكر والتقدير والاحترام لكل من ساندها على هامش حفل توزيع جوائز الموريكس 2023،

واستطاعت أن تثير الجدل خلال الحفل بأحدث إطلاله لها حيث اعتمدت على ارتداء فستان مفتوح من ناحية الأعلى لونه بني فاتح مترصعًا بالماس، وشعر كيرلي باللون القهوة واعتمدت على الظهور بشكل بسيط يلفت انتباه جميع الحاضرين،



و حصلت ميريام فارس على جائزة أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية.

ووجهت ميريام رسالة مؤثرة لجمهورها خلال تكريمها: شئ جميل الانسان يتكرم وهو عايش وبعمر صغير، وهذا التكريم بالنسبة لي أهمية وفرحة كبيرة لأنه من بلدي لبنان بيختصر كل العشرين سنة في مشواري، لأن أول البوم ليا وأول أغنية من عشرين سنة، وخلال العشرين سنة ركزت وصممت ومشيت لقدام".

وأضافت: "أنا انكسرت وقعدت بفرشتي أربع سنين ووصلت لوقت أني ما هقدر أعمل أحلى شي بحياتي وهو المسرح، وتخليت أني مش هقدر أغني ولا أرقص".

وتابعت: "لكن على قد ما كانت إرادتي قوية وحبي لعائلتي وأهلي كبير وقد ما كان فني وموهبتي أقوى من وجعي وقفت وركضت حتى حقق حلمي".

آخر أعمال ميريام فارس

والجدير بالذكر آخر أعمال ميريام فارس أغنية الساحل الشمالي للنجم محمد منير والنجمة ميريام فارس والاغنية من كلمات وتلحين وتوزيع والميكس والماستر لـلملحن محمد رحيم، وتصدرت الأغنية تريند فور نزولها.