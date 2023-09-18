هند عاكف: أتمنى المُشاركة في عمل مسرحي.. وهذا سبب اختيار ملابسي في المهرجانات (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - من عائلة فنية، جدتها الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، واستطاعت هند عاكف أن تبرز نفسها من خلال إحدى المهرجانات عند ارتدائها فستان يحتوي على صور بعض الفنانين والفنانات الراحلين، وتصدر إسمها تريند محركات البحث وكشفت هند عاكف لـ “دوت الخليج الفني” عما أن كانت تعمدت هذ الفعل أم لا ؟

هند عاكف ومراسلة "دوت الخليج الفني"

حدثينا عن مشاركتك في ختام فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري ؟



مُشاركتي مهمة لدعم المسرح المصري، ودعم رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، وكل القائمين على المهرجان.

من وجهة نظرك هل هذه الدورة مميزة عن الدورات السابقة؟

بالتأكيد هذه الدورة مميزة عن باقي الدورات السابقة، فأظهرت وأبرزت المسرح بصورة لائقة حتي يتحدث عنها العالم وليس مصر فقط.

على الرغم من عدم دراستك للمسرح ولكنك تحبينه وتريدين الالتحاق بمركز الإبداع لدي المخرج خالد جلال؟

هذا بالفعل ما أشرت إليه في ندوة الدكتور خالد جلال رئيس البيت الفني، وهذا ما طلبته من المخرج خالد جلال إعطاء الفرصة للأجيال الأكبر سننًا للإلتحاق بالبيت الفني، وأن يتتلمذوا على يده مثل السابقين، وأتمنى المُشاركة في عمل مسرحي، لأني أحب المسرح حب فوق الوصف لا يوصف بمقدار.

تم تداول اسمك مسبقًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصةً بعد ارتدائك فستان الفنانين في إحدى المهرجانات، هل تتعمدين اختيارك للملابس؟

أنا أحب أن أظهر بالصورة لائقة التي تظهر أمام الجمهور والجميع بالخارج ولا أسعى فقط لأكون تريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ما رأيك في ظاهرة التريند ؟

التريند إذا استخدم في الشئ الصح فكان جيد، لكن إذا كان العكس فهذا سي بالتأكيد.



