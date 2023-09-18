نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جريئة.. عبير صبري تتألق في مهرجان موريكس دور 2023 (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة عبير صبري على التواجد في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2023 الذي يقام حاليا في لبنان.

إطلالة عبير صبري

وظهرت عبير صبري وهي مرتدية فستان باللون "الاخضر" مكشوف من منطقة الصدر، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

أحدث أعمال عبير صبري

ويذكر أن شاركت الفنانة عبير صبري في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "جميلة" والتي حققت نجاحا كبيرا خلال عرضة.

وجسدت ريهام حجاج فى مسلسل شخصية "جميلة" من خلال أحداث مشوقة، فهى فتاة تتخرج فى كلية الحقوق وتعمل فى النيابة الإدارية، وتواجه صراعات كبيرة خلال مشوار حياتها، وتبدأ رحلة جميلة فى محاربة الفساد من واقع عملها وتبحث دومًا عن الحق.

أحداث مسلسل جميلة

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين.