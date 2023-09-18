نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعام الثاني على التوالي.. محمد رمضان يفوز بجائزة الموريكس دور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز النجم محمد رمضان، بجائزة أحسن ممثل عربي في "موريكس دور" المقام في لبنان، وذلك عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي 2023.

ماذا قال محمد رمضان بعد فوزه بجائزة الموريكس دور؟

وأعرب محمد رمضان، في بيان صحفي له، عن سعادته الكبيرة بحصوله على هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي من الموريكس دور، مؤكدًا على أن الموريكس دور يعد مهرجان مهم جدًا ويقام في بلد عظيمة وكبيرة ومتذوقة للفن.

من هم أبطال مسلسل “جعفر العمدة”؟

مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق النهري، لبنى ونس، مهند الدسوقي، وبيومي فؤاد الذي ظهر خلال الأحداث كضيف شرف، وغيرهم من الفنانين، وإخراج محمد سامي.

ما هي آخر أفلام محمد رمضان؟



وفي سياق آخر، يعد آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم "ع الزيرو "، الذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض، وهو بطولة نيللي كريم، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، جومانة مراد، والطفل منذر مهران، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل.

ما هي أحداث فيلم "ع الزيرو "؟



تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول علاقة الحب الكبيرة بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والطفل منذر مهران، الذي ظهر مؤخرًا معه في فيديو أغنية مصباح علاء الدين، ويسعى طوال الأحداث لعلاج طفله المريض حتي يصبح من الأغنياء، وذلك بعد دخوله مجال تجارة الأعضاء، كما يناقش الفيلم قضية هامة وهي قضية مافيا الأعضاء البشرية، وذلك في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.