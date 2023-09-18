آخرهم أشرف مصيلحي.. نجوم عانوا من مرض السرطان قبل رحيلهم

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من الحزن الشديد خيمّت على الوسط الفني وجمهور ومحبي الفنان الراحل أشرف مصيلحي، بعد الإعلان عن خبر وفاته بعد معاناته مع مرض السرطان لمدة عامين.

ولم يكن الفنان الراحل أشرف مصيلحي، الوحيد الذي توفي بسبب مرض السرطان، فقد سبقه عدد كبير من نجوم الفن الذي سيطر عليهم المرض وافقدهم حياتهم، وفي هذا التقرير يرصد "دوت الخليج الفني"، أبرز هؤلاء النجوم الذين رحلوا عن عالمنا إثر إصابتهم بمرض السرطان.



شيرين الطحان

توفت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان من خمسة أشهر بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 47 عامًا.

هشام سليم



توفي الفنان هشام سليم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كان مصابًا بسرطان الرئة، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، عن عمر يناهز 64 عاما.



ميرنا المهندس



عانت الفنانة ميرنا المهندس من سرطان القولون أدي إلى حدوث نزيف في جسدها ثم وفاتها عام 2015، عن عمر ناهز الـ 39، وكان رحيلها مؤثر بشكل كبير رغم أدوارها الصغيرة التى دخلت بها قلوب جمهورها وزملائها في الوسط الفني.



أحمد زكي

الفنان المصري أحمد زكي، عانى بشكل كبير للغاية في السنوات الأخيرة من حياته، بسبب إصابته بسرطان الرئة، حيث بدأ هذا المرض، يمتص من طاقته ونضارته إلى أن رحل عن عالمنا في عام 2005 عن عُمر ناهز الـ 56 عامًا، تاركًا لنا عدد من الأعمال الفنية المميزة سواء في السينما أو الدراما أو المسرح.

عامر منيب



عانى الفنان الشاب عامر منيب معاناة كبيرة إثر إصابته بسرطان البنكرياس، والتي أدت لوفاته، عن عمر الـ 48 عامًا، وذلك في عام 2011، وكان من أبرز أعماله الفنية "الغواص" و"كامل الأوصاف"، وكانت آخر ألبوماته الغنائية "حظي من السما" عام 2008.

محمد فوزي



أُصيب الفنان محمد فوزي بسرطان العظام ولكن حينها لم يستطع الأطباء تشخيص المرض فتدهورت حالته الصحية وفقد وزنه إلى أن وصل إلى 36 كيلو، وتوفى عام 1966 بعد مسيرة فنية طويلة مميزة، حيث قدّم ما يفوق الـ 400 أغنية.