بالتزامن مع يوم ميلادها..عبلة كامل تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة عبلة كامل محرك البحث "جوجل"، وذلك خلال الساعات الماضية ويرجع بمناسبة يوم ميلادها، الذي وضح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في تصريحات صحفية له أنه تم تداوله بشكل خاطئ عبر السوشيال ميديا وأن يوم ميلادها الحقيقي هو 8 ديسمبر.



وفي سياق آخر، نجحت عبلة كامل من احتلال قلوب الجمهور واجتمع على حبها كل صغير وكبير، وحفرت اسمها بشكل لامع في تاريخ السينما والدراما المصرية والمسرح، وحتى الآن لها محطات واضحة وعالقة في أذهان الجمهور.

عبلة كامل ملكة الإيفيهات

اشتهرت عبلة كامل بخفة دمها، وساعدتها تعبيرات وجهها بشكل كبير في ذلك، وهو ما جعلها بطلة "الكوميكس" الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن أشهر تلك الافيهات صورتها وهى تجلس على كنبة مسلسل "لن اعيش في جلباب أبي" كما يوجد عدد كبير من الايفيهات أيضًا من أفلام سيد العاطفي، كلم ماما، اللمبي والتي يتم استخدامهم حتى الآن.



أشهر غائبة حاضرة

قررت عبلة كامل الابتعاد عن التمثيل بشكل مفاجئ بعد عرض الجزء الخامس من مسلسل «سلسال الدم» عام 2018 وتحقيقه نجاحًا كبيرًا، وأدى ابتعاد عبلة كامل عن الأضواء إلى خروج الكثير من الشائعات، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى سلاح يضر بها أكثر مما يفيدها، وخرجت عشرات الحسابات المزيفة التي تحمل اسمها؛ بل إن بعضها تم توثيقه واجتذب ملايين المتابعين، قبل اكتشاف الخدعة وهو ما جعلها اشهر غائبة حاضرة!.



زيجات في حياة عبلة كامل

أما عن حياتها الخاصة، فهي تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة بعام 1986، لكنهما أنفصلا بعد سنوات قليلة، وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما لم يستمر سوى أقل من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.



أبرز الشائعات التي واجهت عبلة كامل



واجهت الفنانة عبلة كامل شائعات كان منها عام 2005 عندما قررت ارتداء الحجاب، وتردد وقتها أنها تُحرّم الفن، ونادمة على كل الأعمال التي قدمتها في السينما والتلفزيون وعلى خشبة المسرح وتود التخلص منها إلا أنها سرعان ما تخلصت من هذه الشائعة عن طريق أعلانها لعمل جديد العام التالي من ترويج هذه الشائعة وهو مسلسل "العندليب" عام 2006، وكانت الشائعة الثانية شائعة الاعتزال، التى لاقت رواجًا كبيرًا بسبب غيابها عن الساحة منذ 3 سنوات، لم تلتزم عبلة كامل الصمت هذه المرة وطلبت من طليقها الفنان أحمد كمال تكذيب الخبر والحديث بلسانها وبالفعل قام بتكذبيها



أخر ظهور لعبلة كامل



وكان آخر ظهور لعبلة كامل دراميا من خلال مسلسل سلسال الدم الذي قدمته عبلة كامل بأجزائه الثلاثة حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أول جزء منه، وشارك فيه رياض الخولي، أحمد سلامة، رانيا فريد شوقي، أميرة نايف، سعيد صديق وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج مصطفى الشال وتأليف مصطفى صابر