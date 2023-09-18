تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء شقيق الفنان محمد فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل شقيق الفنان محمد فؤاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر سبتمبر الجاري، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمانه ظهر اليوم بمسجد أنس بن مالك.

وفاة شقيق محمد فؤاد

وأعلن الفنان محمد فؤاد عن وفاة شقيقه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كتب: "إنا لله وإِنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى: الحاج عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد ووالد الأستاذ إبراهيم عبد الحميد فؤاد، نسألكم خالص الدعاء".

موعد جنازة وعزاء شقيق محمد فؤاد

وكتب نجل المتوفي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون "،

وتابع حديثه: انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي عبدالحميد فؤاد عبدالحميد اللهم إغفر له وأرحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله".

وأعلن عن مكان الجنازة، مؤكدًا على أنه من المقرر إقامتها بعد صلاة الظهر بمسجد أنس بن مالك، والعزاء اليوم بقاعة مناسبات مسجد حسين صدقي المعادي".

أزمة محمد فؤاد الأخيرة

وكان قد تعرض محمد فؤاد لازمة بسبب تصريحاته في السعودية، والذي قال فيها: “فوق الجميع بحبكم، أرض الطهارة، بلد الجميع وبلد الكل وعزيزة على كل عربي وكل مسلم، وبحيي شعب مصر إنه عمل محمد فؤاد وغير محمد فؤاد لحد ما بقينا نجوم، ونتشرف نغني لأهلنا هنا في السعودية وشايلنا على كفوف الراحة وربنا يبارك فيهم ويارب ديمًا في رفعة المملكة وقادتها”.

وتابع:"اللي ميحبش السعودية يبقى في قلبه مرض، أنتم الشمعة المضيئة اللي بنمشي وراها طول حياتنا لغاية لقاء ربنا عز وجل، الكرم سماتكم".