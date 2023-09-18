انت الأن تتابع خبر عاصي الحلاني يتزوج من حبيبته سراً والجمهور يعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزوج الفنان اللبناني عاصي الحلاني سراً من حبيبته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس في عام 1995، بسبب اختلاق ديانتهما، وشاركته ببعض أغانيه المصورة في بداية مسيرته الغنائية.

وكان قد كشف في لقاء تلفزيوني أنه تردد قليلاً في مسألة زواجه من كوليت، حيث كان يخشى من أن يقيد الزواج طموحاته الفنية.

أنجب الفنان اللبناني عاصي الحلاني من زوجته كوليت بولس 3 أبناء وبنات هم: الفنانة ماريتا، ودانا، والفنان الوليد

الجدير بالذكر ان أصعب موقف مر به عاصي الحلاني كان وفاة شقيقه الأصغر علي، حيث قال في احدى اللقاءات ان وفاته "كسر ظهره"، واعترف أنه يقوم بين الحين والآخر بمشاهدة فرح شقيقه، ولا يتمالك دموعه، كما أنه يشاهد باستمرار فيديو كليب أغنيته زغيرى الدني التي شارك شقيقه الراحل التمثيل فيها.

يتفاعل الجمهور باستمرار مع علاقة الحب التي تجمع بين عاصي وكوليت، مؤكدين انه اختيار صائب من الفنان بأن يتزوجها بما يتمتعان به من شخصيات رائعة ومتقاربة.

على صعيد آخر كان النجم اللبناني قد أحيا في وقت سابق حفلاً غنائياً ضخماً في الساحل الشمالي، بحضور جماعيري لافت.

وقدّم الحلاني خلال الحفل أشهار أغنياته القديمة والجديدة أبرزها: بحبك وبغار، مالي صبر، قولي جاي، ويا طير، وغيرها.

وكان الحلاني قد أحيا أيضا حفلاً غنائياً كبيراً في القاهرة وسط حضور جماهيري كثيف، ونشر عبر منصة اكس مقتطفات من حفل الساحل الشمالي وحفل القاهرة وعلق عليها: "ليالي من العمر مع الجمهور المصري والعربي، حضور رائع وأجواء مليئة بالفرح والحماس والتفاعل.