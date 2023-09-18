انت الأن تتابع خبر رحيل فنان مصري شهير عن 49 عامًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، مساء الأحد، وفاة الفنان أشرف مصيلحي عن عمر 49 عامًا، ورحل مصيلحي بعد معاناة استمرت نحو عامين مع مرض السرطان، وعاش أيامه الأخيرة في العناية المركزة ثم توفي في منزله.

وكانت زوجته المخرجة منال الصيفي أعلنت إصابته بورم في الدماغ، وطلبت من محبيه الدعاء له بالشفاء، كما أكدت في وقت سابق أن هناك فريق طبي يرافق زوجها على مدار الساعة، وهدفه الوحيد هو الحفاظ على حياته فقط، خاصةً أن السرطان الذي يعاني منه يصنف على كونه من أخطر الأنواع.

أشرف مصيلحي قدم خلال مسيرته نحو 70 عملًا فنيًا، كان آخرها قبل عامين حينما شارك في مسلسل "الطاووس" إلى جانب جمال سليمان، كما عمل سابقًا كمدير لدور عرض سينمائية، لكن المرض أجبره على الاختفاء عن الساحة الفنية، كما شارك في مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول جهود الجيش المصري في مواجهة الإرهاب.

وقد نعاه عدد من نجوم السينما أبرزهم هند صبري، ومحمد هنيدي والمخرج خالد جلال والفنان إيهاب فهمي ونجلاء بدر.