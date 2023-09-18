انت الأن تتابع خبر تدهور الحالة الصحية لمرام البلوشي بالعناية المركزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيطرت على الجمهور حالة من الحزن بعد تداول مقطع فيديو يوثق تواجد الفنانة مرام البلوشي داخل وحدة العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية.

ووضعت البلوشي على الأجهزة الطبية تحت ملاحظة الأطباء نتيجة تعرضها لجلطة في القلب للمرة الثالثة.



من جانبها كشفت هند البلوشي عبر خاصية الستوري على الإنستغرام، تفاصيل الحالة الصحية لأختها مرام البلوشي، واكدت انها ترقد بين أجهزة العناية، وطلبت الدعاء من الجمهور، وتمنت الا يروا مكروها باحبائهم.

تفاعل الجمهور مع هذا النبأ الحزين وتمنوا الشفاء للفنانة والعودة إلى حياتها الطبيعية بخير وسلامة.

الجدير بالذكر ان اول ازمة صحية مرت بها مرام البلوشي كان في 2019 ودخلت حينها إلى احد المستشفيات في الكويت، نتيجة اصابتها بالتهاب رئوي أدى لنقص الأكسجين ثم انسداد للشرايين تسبب بجلطة قلبية، قبل ان تتحسن حالتها وتخرج من المستشفى.

وتكرر الأمر ثانية في عام 2021، حيث أصيبت للمرة الثانية بجلطة قلبية بسبب الإجهاد والتقلبات الجوية، ودخلت حينها إلى العناية المركزة.

وخلال الساعات الماضية تكررت أزمتها الصحية للمرة الثالثة، وسط قلق عائلتها وجمهورها.