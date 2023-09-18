انت الان تتابع خبر بحب الراجل السمين.. الفنانة المصرية حورية فرغلي تصدم الجميع وتكشف دون حياء عن مميزات الرجل السمين!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة المصرية حورية فرغلي، جمهورها، بما كشفته عن خطيبها السابق الذي توفي قبل زواجهما وقالت حورية فرغلي خلال لقاء مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج في العمق: "لم أحب أي شخص منذ عام 2002.. بعد وفاة خطيبي قبل زواجنا.. على الرغم من أنني تركت نفسي تمامًا".



وأضافت: "كان وزن خطيبي الذي توفي 175 كيلوغرامًا، وكان يعاني من مشكلة في قدمه اليسرى، وعلى الرغم من ذلك كنت أراه كأجمل رجل في العالم".

وأكدت حورية فرغلي أنها لم تهتم بشكل ووزن خطيبها، وقالت: "كنت أنظر إلى ما بداخله.. كل ما هو خارجي سيزول، لست بحاجة لرؤية شكله.. لقد كان يكفيني مزاحه الذي يضحكني، ووجوده في المكان.. رائحة عطره، منذ ذلك الحين بحثت عن رجل مثله ولم أجده".



واستعادت حورية ذكرياتها مع خطيبها المتوفى: "قضينا سنتين بدون أي خلافات.. لم يزعجني قط، عندما أفوز في سباق الفروسية يأتي لي بكعكة ويحتفل بي.. لماذا رأيت هذا الحب وعاشرته ليتم أخذه مني في النهاية؟ بالطبع الله يريد ذلك ولكن في بعض الأحيان أتساءل عن السبب".

رجال أصغر مني

وكشفت حورية أنها تتفاجأ برجال أصغر منها في السن يقعون في حبها.

وقالت: "أنا أحب العديد من الرجال الذين يفاجئوني عندما أعرف أعمارهم، فهم أصغر مني بكثير.. وكان أحدهم يرسل لي الكثير من رسائل الحب وفي النهاية اكتشفت أنه عمره 22 سنة".



قالت حورية فرغلي، الفنانة المصرية، إنها لا تخاف الموت ومستعدة له، مشيرة إلى أن الدنيا أصبحت مشحونة بالعنف وانعدام الأصول.



وأضافت حورية في حديثها: "أنا بحب المقابر ومبخافش منها.. اتدفنت في مقابر العياط، وكان الجو حارا ورطوبة بطريقة صعبة، ومستعدة للموت بكل صراحة لأن الدنيا بقت دمها تقيل والناس اتغيرت وأخلاقها اتغيرت".



وتحدثت حورية أيضًا عن تجربتها في مسلسل "ساحرة الجنوب"، وكشفت أنها رفضت الاستعانة بدوبلير في مشهد الدفن، حيث قامت بأداء المشهد بنفسها.



وأكدت حورية أنها ترى غلطتها الوحيدة في عدم ارتداء الحجاب، وأنها تصلي وتصوم وتقرأ سورة الملك قبل النوم، وتدعو الله أن يثبتها عند السؤال.