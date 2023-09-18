انت الان تتابع خبر واخيراً عمرو دياب يتزوج في سرية تامة.. من هي الفنانة التي تمكنت من سرقة قلبه في عمره الستين عاما!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عمرو دياب يتصدر التريند ومحركات البحث بعد ظهوره مع فنانة لبنانية قيل أنها زوجته الجديدة أثارت أنباء زواج الفنان المصري عمرو دياب للمرة الثالثة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تداولت صورة للهضبة وهو يقبل الفنانة اللبنانية داليدا خليل على أحد شواطئ الساحل الشمالي، مما أثار الجدل والتساؤلات حول زواجهما.

شاركت داليدا خليل صورًا لها مع عمرو دياب وهو يقبلها على حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "الروح مع الأسطورة".

يذكر أن عمرو دياب تعاون مع نجله عبد الله لأول مرة في تقديم ديو بعنوان "يا ليل"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات يوتيوب.