انت الان تتابع خبر ما حدث لي لايمكن تصديقة وتحملة في هذا المشهد كارثي..منة شلبي تفضح كواليس اجرا مشهد لها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة منة شلبي عن تفاصيل أول أعمالها الفنية في فيلم الساحر عام 2001، حيث شاركت في الفيلم إلى جانب الراحل محمود عبد العزيز. وفي لقاء مع الفنان أمير كرارة في برنامج سهرانين، تحدثت منة شلبي عن تجربتها في الفيلم ووصفتها بأنها كانت كارثية.

أكدت منة شلبي أنها لم تكن تجيد التمثيل في ذلك الوقت وكانت تشعر بالتعب والإرهاق خلال تصوير الفيلم، مما أثر على أدائها وجعله كارثيًا بالنسبة لها. وأشارت منة شلبي إلى أنها كانت تعاني من زيادة الوزن في تلك الفترة، حيث كانت تحب تناول الطعام بشكل كبير ولم تكن تعرف كيف تتوقف عن ذلك. ولكنها حاولت التخلص من الوزن الزائد من أجل العمل في مجال الفن.

وقد عملت منة شلبي على إنقاص وزنها لكي تحصل على موافقة مخرج الفيلم رضوان الكاشف للمشاركة في العمل. وبعد الحصول على الموافقة، عادت منة شلبي لتناول الطعام مرة أخرى وزادت من وزنها مرة أخرى قبل موعد التصوير. وختمت منة شلبي حديثها بتعليق من الذكريات الطريفة التي قالها أستاذ رضوان الكاشف لها: "هل أنا أصور فيك؟".