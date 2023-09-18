انت الان تتابع خبر الفنانين انهاروا.. رحيل ممثل مصري شهير يصعق الجماهير.. أول تعليق لحنان ترك ويسرا ونبيلة عبيد!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجع الوسط الفني، الأحد، بوفاة أحد نجوم الفن المصري بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا وحزنًا كبيرًا في قلوب محبيه.

وعبر عدد كبير من نجوم الوسط الفني عن صدمتهم بعد سماع خبر وفاة أشرف مصيلحي وحزنهم على فراقه. ونستعرض في السطور التالية نعي الفنانين وفاة أشرف مصيلحي.

كتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحيل الفنان أشرف مصيلحي. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل معاناته مع المرض في ميزان حسناته. ولأسرته وزوجته السيدة منال الصيفي خالص العزاء."

نشرت نبيلة عبيد صورة لأشرف مصيلحي ونعته بها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام وعلقت: "البقاء لله، الممثل أشرف مصيلحي في ذمة الله، خالص العزاء لزوجته المخرجة منال الصيفي، ربنا يصبرها ويصبر عائلته. إنا لله وإنا إليه راجعون."

وحرص الفنان محمد هنيدي على مواساة أهل الفقيد أشرف مصيلحي ودعا لهم بالصبر وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: "البقاء لله في الأخ والصديق أشرف مصيلحي، ربنا يصبر أهلك وأسرتك ويرحمك يارب."

نشرت الفنانة حنان ترك ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام نعت فيها أشرف مصيلحي وقالت: "البقاء لله، ربنا يرزقك الفردوس الأعلى يا أشرف ويغفر لك ويصبر قلب منال ويوسف والبنات اللهم أمين."



توجه الفنان أمير كرارة إلى حسابه الرسمي على موقع انستجرام لنعي أشرف مصيلحي، حيث كتب: "ألف رحمة ونور عليك يا أطيب وأجدع خلق الله".



وقام الفنان عمرو يوسف بنشر صورة لأشرف مصيلحي على حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلاً: "كان من أطيب وأجدع الناس الله يرحمه ويصبر أهله وحبايبه".

أيضاً، عبرت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها لوفاة أشرف مصيلحي، وقالت: "خالص عزائي لصديقتي وأختي المخرجة منال الصيفي ولكل العائلة، نعزى أنفسنا ونعزى الأسرة الفنية كلها في وفاة الزميل الغالي والصديق الفنان أشرف مصيلحى، الله يرحمه ويجعل مأواه الجنة يارب".



ونعى الفنان شريف منير أشرف مصيلحي قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وانا إليه راچعون، مع السلامة يا أشرف، كان طيب جدًا وأخلاقه عالية".



وبعد تعاونها معه في مسلسل الطاووس، نعت الفنانة سهر الصايغ أشرف مصيلحي قائلة: "مع السلامة يا أفضل وأنقي من قابلت، ألف رحمه ونور، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء".



ونعت الفنانة هند صبري أشرف مصيلحي قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أشرف مصيلحي في ذمة الله، أشهد أنه كان من أكثر الزملاء احتراما وطيبة وتهذيبا، الله يرحمه ويدخله فسيح جناته ويصبر زوجته الصديقة منال الصيفي وأولادهم وأسرته.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

وفي الختام، تعازينا لأسرة وأصدقاء أشرف مصيلحي في هذا الوقت العصيب.

نعتت الفنانة يسرا صديقها الفنان أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة، حيث قامت بنشر صورة له عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وعبرت يسرا عن حزنها العميق قائلة: "البقاء والدوام لله، صديقي الخلوق الكريم، صاحب الخلق الطيب أشرف مصيلحي في ذمة الله.. ربنا يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

يُذكر أن الفنان أشرف مصيلحي تعرض لأزمة صحية حادة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات. وأكدت منال الصيفي، زوجة أشرف مصيلحي، حينها أنه نقل للعناية المركزة بعد إصابته بعدوى حادة في جسده لم يتمكنوا من السيطرة عليها.