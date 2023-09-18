لهذا السبب..يوسف فوزي مطلوب على "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان يوسف فوزي محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لكشفه حقائق لأول مرة مثل علاقته بالسباح العالمي عبد اللطيف أبو هيف، وما حدث بينه وبين صفوت الشريف بالإضافة لحديثه عن إصابته بمرض الشلل الرعاش.

ما علاقة يوسف فوزي بالسباح العالمي عبد اللطيف أبو هيف؟

حل الفنان يوسف فوزي كضيف مع الإعلامية نهال طايل المذاع على شاشة صدى البلد 2، وكشف علاقته بعبد اللطيف أبو هيف، مؤكدًا على أنه كان يلتقي به عند ذهابه للسباحة، قائلًا:"كنت بذهب لنادي الجزيرة من أجل السباحة وكان يشجعني السباح العالمي عبداللطيف أبوهيف، كنا بنلعب مع بعض عشان نشجع بعض، وحكالي في مرة إنه قال لـ صفوت الشريف لو هتعملوا فيلم عن حياتي في يوم من الأيام عايز يوسف فوزي يعمله، لأنه عنده خلفية عن السباحة وبطل فيها".



حقيقة اعتزال يوسف فوزي التمثيل.



وصرح يوسف فوزي بحقيقة اعتزاله نهائيًا قائلًا: "التمثيل عندي هواية من زمان وكان نفسي أمثل تاني بس ربنا ليه حكمة في اللي حصلي وأنا راضي بقضاء ربنا.. ومفيش باليد حيله والحمد لله على اللي أنا فيه وبقيت أخاف من بكرة".



حياة يوسف فوزي الشخصية

وتحدث الفنان يوسف فوزي عن بناته وحياته الشخصية معلقًا:"بناتي الاتنين في كندا بسافر لهم كذا مرة في السنه أنا ومراتي، بس حاليا تذكرة الطيران بقت غالية عبارة عن رأس مال.. وعمر ابني عنده 27 سنة شغال في المونتاج عنده أفكار وبيشتغل عليها ".

من هو يوسف فوزي؟



وُلد يوسف فوزى فى 16 يوليو 1945، وهو والده مصري ووالدته إنجليزية، رفض والديه في البداية اشتراكه في التمثيل؛ إلا أنه بعد الإنتهاء من دراسته في بريطانيا لمدة خمسة سنوات، تمكن من إقناعهما، وشارك الفنانة نادية الجندي والمخرج الراحل نادر جلال، ووقف أمام كبار الفنانين ولكن طلته الميمزة جعلته مميز عن غيره، حيث ترك انطباع لجمهوره بأن أداه ليس تمثيل فى مشهد فقط وانما واقعي لأبعد الحدود



أخر أعمال يوسف فوزي

يذكر أن آخر أعمال يوسف فوزي هو مسلسل" استاذ ورئيس قسم " مع الزعيم عادل امام عام 2015، وهو من بطولة عادل إمام، ونجوى ابراهيم، وأحمد بدير، وأحمد راتب، وهيثم أحمد زكي، ومحمد الشقنقيري، وطارق عبد العزيز، رشا مهدي، وطارق الإبياري، ومحمد عبد الرحمن، وصفاء الطوخي، أحمد حلاوة، وضياء المرغيني، وسعيد طرابيك، وسامي مغاوري، ويوسف فوزي، وعبد الرحمن ابو زهرة، ورشوان توفيق، وسميرة عبد العزيز، وياسر علي ماهر، ولقاء سويدان، ومحمد مرزبان، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان.