هالة صدقي تتسلم جائزة أفضل ممثلة عربية في بيروت

القاهرة - محمد ابراهيم - حصلت الفنانة هالة صدقي على جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل جعفر العمدة، خلال حفل الموريكس الذي تم إقامته في بيروت وقامت الإعلامية بوسي شلبي بتقديم كلمة تكريمها على مسرح الحفل.

سعادة هالة صدقي بجائزة أفضل ممثلة عربية

وأعربت هالة صدقي عن سعادتها بهذه الجائزة وحرصت على مشاركة صورها خلال حفل الموريكس عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت قائلة:"شكرًا لأهم مهرجانات الشرق الأوسط مهرجان الموركس دور وجائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي بإجماع اللجنة، وجائزة الجمهور، شكرًا للجمهور العربي والجمهور اللبناني، أشكرك يا رب على إنصافك".

ما هي آخر أعمال هالة صدقي الدرامية؟

وكانت آخر أعمال هالة صدقي الدرامية دور “صفصف”، التي قدمته بمسلسل" جعفر العمدة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بطولة كل من محمد رمضان وزينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

كما شاركت هالة صدقي في مسلسل “سره الباتع” الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا مع المخرج خالد يوسف، وشارك في بطولته الفنان أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى وأحمد وفيق وصلاح عبدالله وخالد سرحان ومنة فضالي وشمس الكويتية وعمرو عبدالجليل وغيرهم من النجوم.