يوسف فوزي: " روحت إستديو مصر للمخرج الراحل نيازي مصطفى وقالي إني شكل مطلوب.. ووالدتي كانت بريطانية ومثلت بمسرح إنجلترا "

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان يوسف فوزي، أمس ضيفًا على برنامج “ تفاصيل ” المذاع على شاشة صدى البلد الفضائية مع الاعلامية نهال طايل، وتحدث عن أبرز أعماله الفنية ومشاركته مع النجوم، وسبب رفض عائلته دخوله مجال الفن.



من أبرز الفنانين الذين تعاون معهم يوسف فوزي؟



قال الفنان يوسف فوزي، أنه شارك في عدة أعمال فنية مع نجوم عمالقة مثل الفنان الراحل فريد شوقي وأحمد زكي وغيرهما، موضحًا أنه قبل دخوله الوسط الفني كان يمتلك مطعمًا في إنجلترا، ثم جاء إلى مصر وأفتتح مطعمًا.

كيف دخل يوسف فوزي الفن ؟

وتابع:" روحت إستديو مصر للمخرج الراحل نيازي مصطفى الله يرحمه، وقولت له أنا عاوز أمثل وكانت دي رغبتي، وقالي أنت شكل مطلوب وبعدها عملت معاه أول فيلم وحوش الميناء مع فريد شوقي ووقتها كان عندي 37 سنة".

ماذا قال يوسف فوزي عن فريد شوقي في أول تعاون بينهما ؟

وأشار يوسف فوزي، إلى أن فريد شوقي أحتضنه في أول مقابلة له خلال تصوير فيلم وحوش الميناء، قائلًا:"أول ما شافني خدني بالحضن وقالي أنا شوفتك بتيجي اللوكيشن كتير هنا، وقالي لازم تحب المهنة دي علشان تحبك ْمن حظي أني شاركت مع عملاقة الشاشة".



رفض عائلة يوسف فوزي دخوله التمثيل

وتحدث يوسف فوزي، عن رفض عائلته لدخوله الفن، وأنه شارك في مشهدين بعمل وبعدها أخبرهم بأنه يخوض تجربة التمثيل، ولكن والده أنزعج من ذلك وأخبره بأن الذي يمتهن مهنة التمثيل لا يستمر في عمله.

وأضاف يوسف فوزي :"من زمان كان نفسي أمثل بس كانت صحتى أحسن من كده، في الأول الأسرة كان عندها الشهادة الجامعية أهم من أي حاجة ووالدتي كانت بريطانية وأتجوزت والدي في مصر وهي ممثلة عظيمة ومثلت بإنجلترا مسرحيات كتير".

