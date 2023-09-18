لطفي لبيب ضيف شرف في فيلم " أنا وابن خالتي "

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان لطفي لبيب لفيلم "أنا وابن خالتي" مع الفنان سيد رجب وبيومي فؤاد، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف بشخصية " ترزي ".

من هم نجوم فيلم “أنا وابن خالتي”؟

ويشارك في بطولة فيلم "أنا وابن خالتي" كل من سيد رجب، بيومي فؤاد، ميمي جمال، هنادي مهنا، وإنعام سالوسة، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف دعاء عبدالوهاب، عمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.

ما هي آخر أعمال الفنان لطفي لبيب؟

شارك الفنان لطفي لبيب مؤخرًا في فيلم "مرعي البريمو" مع النجم محمد هنيدي الذي يتم عرضه حاليا في دور العرض السينمائي وحقق أعلى الإيرادات ونجاحًا كبيرًا منذ عرضه في السينمات، وظهر خلال الأحداث كضيف شرف في دور جد محمد هنيدي، والفيلم شارك في بطولته محمد هنيدي،غادة عادل، نانسي صلاح، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

وسبق وأن كشف الفنان لطفي لبيب عن تفاصيل حالته الصحية، وذلك بعد انتشار بعض الشائعات عنه خلال الفترة الأخيرة وإعتزاله التمثيل.

وقال لطفي لبيب خلال مداخلة هاتفية أجراها في برنامج "حضرة المواطن"، قائلًا:" أنا كويس وبخير وربنا يعدي الأزمة الاقتصادية على خير وياما دقت على الراس طبول".

وكشف لطفي لبيب أنه كان أصيب بجلطة في المخ وأثرت على الجانب الأيسر من جسده، وتابع: "التمثيل مبقاش مهم أوي بسبب حالتي الصحية، وبدأت أتجه للكتابة وعندي رصيد كتابة من سنوات".