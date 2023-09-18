يوسف فوزي: "نادية الجندي ما زالت روحها حلوة وشخصيتها طاغية.. وأحمد زكي كان بيعيط من الضحك علشان ضربته "

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان يوسف فوزي، ضيفًا على برنامج “تفاصيل” المذاع على شاشة صدى البلد الفضائية مع الإعلامية نهال طايل، وتحدث عن أبرز أعماله الفنية ومشاركته في العمل مع الفنانة نادية الجندي ومفاجأته بالفنان أحمد زكي.

ما الشخصية الذي تمنى أن يجسدها يوسف فوزي ؟

كشف الفنان يوسف فوزي، أنه حقق نسبة 80 % من أحلامه في التمثيل وأنه راضي عن نفسه عما وصل إليه في رصيده الفني وتحدث عن أبرز الأدوار الذي تمنى أن يجسدها، وهي السباح العالمي عبد اللطيف أبو هيف، بسبب صداقتهما القوية،قائلًا: "كان نفسي أقدم شخصية السباح العالمي عبد اللطيف أبو هيف كان بيعوم معايا في نادي الجزيرة وحكالي في مرة أنه قال لـ صفوت الشريف لو هيعملوا شخصيته في يوم من الأيام عاوز يوسف فوزي هو اللي يعمل النص التاني من حياتي".

ماذا قال يوسف فوزي عن نادية الجندي؟

كما تحدث يوسف فوزي عن نجمة الجماهير نادية الجندي قائلًا:" الفنانة نادية الجندي من النجمات التي تحترم مواعيدها ومحترفة ولا شك في موهبتها واتعرفت على المنتج محمد مختار من خلالها".

وتحدث يوسف فوزي، عن موهبة نادية الجندي، قائلا:"ما زالت روحها حلوة وشخصيتها الطاغية لما كنا بنصور فيلم شبكة الموت روحنا السينما لقيت الناس كلها مستنياها قدام باب السينما، وأول ما جات الأتوبيسات كلها وقفت والسواق والكمسري نزلوا علشان يشوفوها عندها جاذبية كبيرة جدًا ولقب نجمة الجماهير تستحقه".

يوسف فوزي يكشف كواليس فيلم النمر الأسود مع أحمد زكي

كما تحدث يوسف فوزي عن أحمد زكي، قائلًا: "أحمد زكي من النجوم اللي فاجئوني كنا بنصور مع بعض فيلم النمر الأسود وفي مشهد عدناه 9 مرات، هو كان بيعيط من الضحك علشان ضربته وعمل المشهد بطريقة حلوة أوي وقالي أنا متوقع بعد 3 سنين خبرة هتكون زي رشدي أباظة في يوم من الأيام".

ما هو موعد برنامج "تفاصيل"؟

يذكر أن برنامج" تفاصيل" يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية اضافة إلى حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.