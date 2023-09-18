فن ومشاهير

الخميس.. الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير بدار الأوبرا

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القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، لحفل غنائي، يوم الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا. 

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حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير 

 

ومن المقرر أن تشارك الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير  بباقة من أجمل أغانى الفنان فريد الاطرش والفنانة وردة بقيادة المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد، وبمشاركة نجوم الفرقة الفنانة ايمان عبد الغنى والفنان أحمد عفت والفنان أشرف وليد والفنانة ايناس عز الدين والفنان محمد طارق.
 

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احتفالية دار الأوبرا المصرية بالمولد النبوى الشريف

 

ومن ناحية أخرى، تستعد المطربة مروة ناجي لحفل غنائي جديد، بمناسبة احتفالية دار الأوبرا المصرية بالمولد النبوى الشريف بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، يوم 26 سبتمبر على المسرح الكبير في الساعة الثامنة مساء.
 

ويشارك الحفل مع الفنانة مروة ناجي نجوم من دار الأوبرا المصرية منهم الفنان طه حسين والفنان محمد عبد الحميد والفنان إبراهيم فاروق والفنان تامر نجاح.

سهرة مع العندليب 

 

يذكر أن  المسرح الكبير التابع لدار الأوبرا المصرية  نظم سهرة مع العندليب في الخميس الماضي  بمشاركة الفرقة الموسيقية، وذلك بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

 

وشارك في سهرة العندليب نجوم الأوبرا بمشاركة كل من:  الفنان أحمد عفت  الفنان محمد الطوخي والفنان محمد حسن والفنان حسام حسني والفنانة سمية وجدي والفنانة نهى حافظ.

فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية على المسرح الكبير 

 

من ناحية أخرى،  افتتح  الموسم الفني لعام 2023  للموسيقي العربية  على المسرح الكبير، وذلك بمشاركة  فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية مع المطربة ريهام عبد الحكيم بقيادة المايسترو أحمد عامر.

 

كما شارك  كل من  الفنان محمد محسن والفنانة صابرين النجيلي والفنان أحمد عبد الكريم ضمن فرقة عبدالحليم نويرة على المسرح الكبير.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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