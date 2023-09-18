يوسف فوزي: محمود حميدة مش بيسأل عليا.. ومش قادر أصلي بسبب النسيان وبواجه المرض لوحدي

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان يوسف فوزي، أن الفنان الراحل عزت العلايلي كان يطمئن عليه قبل رحيله، وكانت تجمعه علاقة صداقة قوية مع الفنان الراحل يوسف شعبان وكان يطمئن عليه أيضًا قبل أن يتوفاه الله.

تفاصيل مشاركة يوسف فوزي مع محمود حميدة



وتابع يوسف فوزي، خلال حواره في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2"،: أنه شارك الفنان محمود حميدة في أول بطولة له، مُتابعًا: "وهو شخص راقي للغاية ولكن مكانش بيسأل عليا هو ليه حياته وأنا ليا حياتي، والفنان حسن حسني كان غول تمثيل الله يرحمه، كان بيقولي خد بالك مني وخليك صاحي معايا هو ممثل طبيعي وكل حاجه بتطلع منه طبيعية".

دور يوسف فوزي في أوبرا عايدة

وأشار يوسف فوزي، إلى أن دوره في أوبرا عايدة من أفضل الأدوار التي قدمها في حياتها، حيث هنئه الكثيرون من الأطباء بسبب دوره في العمل، موضحًا أنه لو عاد به الزمن من جديد سوف يجسد دوره مرة أخرى.

وأستكمل يوسف فوزي: "إحنا المصريين شعب طيب قلبه أبيض.. بطلب منه لما يشوفوا الممثلين القدام اللي توفاهم الله في التلفزيون يقرأوا الفاتحة على روحهم الناس دي قضت حياتها في سبيل إسعاد الناس.. انا متأكد أن الجمهور بيعمل كده".

ما هي الأمنية التي يرغب يوسف فوزي في تحقيقها؟

وأختتم الفنان يوسف فوزي حديثه قائلًا:"بدعي من ربنا إن يقدرني وأصلي صلاة دوت الخليج على قدر الإمكان المدة اللي جاية لإني بنسى وأنا بصلي.. المصيبة إن المرض اللي عندي بيروح إتجاه الأزهري وأنا بصلي دوت الخليج بنسى سورة "الإخلاص" وبتوه فيها بنسى نص الآية.. ربنا يقدرني لأن صلاة دوت الخليج مفيش من بعدها تاني بقالي 28 سنة بصلي".

موعد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.