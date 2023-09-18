انت الان تتابع خبر لبسوا حورية فرغلي الكفن ونزلوها «القبر» وأغلقوا عليها لمدة ساعة.. وحينما فتحوا عليها اكتشفوا الصدمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة حورية فرغلي الجدل من جديد بتصريحاتها خلال لقاءها مع الإعلامي تامر شلتوت في برنامج "في العمق" على منصة يوتيوب.

وكشفت فرغلي قصة دخولها القبر الساعة الثالثة فجراً أثناء تصوير مشهد في مسلسل "ساحرة الجنوب"، مؤكدة أنها رفضت الاستعانة بدوبليرة.

وأشارت إلى أنها أصرت على تأدية الدور بنفسها، مؤكدة أنها لا تخشى الموت، وتعشق المقابر، ودفنت في مقبرة بالعياط.

وأضافت حورية خلال لقائها مع الفنان والمذيع تامر شلتوت في برنامج "في العمق"، أنها لم تشعر برهبة الموت، بل فوجئت بأن التربة تشبه ثلاجات الموتى.

وقالت: من أسباب نجاح ساحرة الجنوب أني أحب المقابر، ولا أخشى منها، وتعرضت للدفن مرة، ولم يتم استدعاء ممثلة بديلة لتقوم بتأدية المشهد بدلاً عني، بل قمت بتأدية المشهد بنفسي، وقد دفنت في مقابر العياط، وهناك يوجد شجرة كبيرة، وكانت الساعة 3 فجراً، وكانت الأجواء حارة ورطبة بطريقة صعبة.

وتابعت: عندما حفروا الحفرة ووضعوني فيها، كانت الجو باردة جداً، كأنها ثلاجة الموتى، وعندما خرجت من القبر كانت الجو حاراً جداً، ولكني لم أشعر بالخوف ولم أشعر بأي شيء، لأنني كنت أعلم أنها مجرد تمثيل، فأنا لا أخشى الموت وأنا مستعدة له، وأتمنى أن يأتي بصراحة، لأن العالم أصبحت بها الكثير من العنف وقلة الأخلاق، ولا يوجد الكثير من القيم والأصول.

شاركت حورية في العديد من الأعمال الدرامية، وكان آخرها مسلسل "أيام" بجزئيه الأول والثاني. شاركت في هذا المسلسل برفقة رياض الخولي وشيري عادل وأحمد صفوت. قامت سماح الحريري بكتابة السيناريو وقام محمد أسامة بإخراجه.