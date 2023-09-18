انت الان تتابع خبر أميرة سعودية ثرية تفاجئ محمد رمضان وتهديه قصر فخم ... وتطلب منه هذا الطلب الجريء دون حياء ...اتفرج!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً واسعاً بحذفه للمقطع الذي استعرض فيه منزله الفاخر في العاصمة السعودية، الرياض.



قام محمد رمضان بنشر مقطع "ريلز" على حسابه الرسمي في "انستجرام"، وهو يستلم منزله الجديد في السعودية، تحديداً في الرياض.



وقال محمد رمضان: "السعودية البلد الأقرب إلى قلبي".

وأضاف في تعليقه: "الحمد لله أنا استلمت بيتي في البلد الأقرب إلى قلبي، المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض".

وأكمل: "اللهم بارك هذه الأرض المباركة واحفظ ملكها وسمو ولي عهدها وحكومتها وشعبها الغالي واجعلني خير جار ثقة في الله نجاح".



ولكن لاحقاً، قام رمضان بحذف الفيديو لسبب غير معروف، وقد يكون تعرضه للهجوم من قبل متابعيه خاصة المصريين، أو خوفاً من تعرضه للحسد.

ويحاول رمضان دائماً كسب رضا الجمهور السعودي، وبدا ذلك واضحاً حين وجه لهم رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطلب منهم عدم تصديق الشائعات المستمرة التي تطلق حوله.

وقال رمضان: "أنتم أحسن حاجة عندي، ولا تصدقوا الكلام الذي يتردد عني، بأنني متعالٍ ومتكبر.. ولكن الأغاني هي التي تفرض علينا ذلك وأنتم تحبونها".

وأضاف: "أنتم همزة الوصل الأولى، وأعظم نعمة من الله علينا، ويغار الآخرون منكم.. وكل النزاعات التي نشهدها هي بسببكم، ولم أرَ من قبل جمهورًا يتفوق صوته على صوت الموسيقى".