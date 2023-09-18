بدون خجل.. بسمة بوسيل تظهر بشكل فاضح على البحر وتستعرض مفاتنها بكل جرأة

ووثقت بسمة بوسيل أوقاتها السعيدة عبر مقطع فيديو يظهرها مرتدية فستاناً أبيض أنيقاً وبقماش ناعم ومزخرف أبدى جمال قوامها وهي تتجول داخل إحدى غرف الفندق لتخرج إلى مسبح عائم عليه سرير وتعلق على الفيديو بأن تجربتها هذه المرة في ميكونوس رائعة.

https://www.instagram.com/reel/CxQefLMIUW6/?utm_source=ig_embed&ig_rid=75859045-b472-4b70-ad2a-cb24a279e283

ومن الناحية الجمالية اختارت بسمة بوسيل، تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها المميز، واعتمدت في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

أما المعلقون على الفيديو فانتقد بعضهم قيلم بوسيل برحلة استجمامية في حين أن المغرب منكوب ويعاني وهو يحتاج إلى كل الدعم من مواطنيه وفنانيه لتقديم المساعدات للمتضررين، ومن أحد التعليقات :"ناس ميتة بزلزال وانتي مستمتعة واباز برانيين ودايرين واجب وطني بفففف".