انت الان تتابع خبر تحولت من ذكر إلى أنثى.. زواج هيفا ماجيك على رجل أعمال قطري يفاجئ الجميع.. أول صورة من عقد القران!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل هيفا ماجيك زواجها وشاركت فيديو على صفحتها الخاصة على تيك توك من عقد القران.

وعقدت هيفاء ماجك، أشهر متحولة، قرانها على الشريعة الإسلامية؛ حيث ظهرت في صفحتها الشخصية، بخاصية ستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي ترتدي الحجاب وتقرأ القرآن معلنة زواجها.

وأخفت هيفاء ماجك صورة زوجها الذي قيل أنه رجل أعمال قطري من خلال صورة زواج تعبيرية؛ حيث ظهرت هي والمأذون فقط عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، التي يتابعها من خلالها 2 مليون متابع.

هيفاء ماجك

ويعتبر اسم هيفاء ماجك مثيرًا للجدل دائمًا؛ فهي من أشهر المتحولات جنسيًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تحظى بشهرة واسعة بسبب الشبه بينها وبين المطربة اللبنانية هيفاء وهبي.

هيفاء ماجك كانت رجلًا يدعى صبحي عادل، وذلك قبل أن تصبح أنثى ومطربة تطرح أغاني كثيرة، وتحظى بشهرة واسعة، وكذلك أرقام عالية من المشاهدات.

ولم تقتنع هيفاء أنها رجل أو تريد أن تكمل حياتها بهيئة الذكورة؛ لذلك قررت الخضوع للعمليات التجميلية، وتحدثت في وقت سابق عن تلك الفترة المؤلمة التي مرت بها؛ بسبب تحمل الآلام والأوجاع، حتى أنها تمنت الموت حينها، وبدأت في تناول أدوية الأعصاب.

هيفاء ماجيك هي فنانة مواليد عام 1990 في سوريا، وعلى الرغم من ذلك فإن أصولها الفلسطينية. قررت الانتقال من سوريا إلى لبنان لتبدأ حياة جديدة، ثم قررت بعدها الانتقال إلى ماليزيا لفترة من الوقت. قرارها بالانتقال إلى ماليزيا جاء لتتمكن من تحقيق تحول جنسي وجسدي تطمح إليه.