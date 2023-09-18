محمد فؤاد يلقى نظرة الوداع الأخيرة على شقيقه

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل منذ قليل جثمان شقيق الفنان محمد فؤاد لمسجد أنس بن مالك، وذلك استعدادًا لأداء صلاة الجنازة على جثمانه، ودفنه بعدها بمقابر العائلة بمنطقة حلوان، وحرص محمد فؤاد على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على شقيقه قبل دفنه بمثواه الأخير، وسيطر على ملامحه حالة من الحزن الشديد.



مكان عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد

ومن المقرر أن تستقبل الأسرة اليوم، صلاة الجنازة بقاعة مناسبات مسجد حسين صدقي في المعادي لأخذ العزاء.



وفاة شقيق محمد فؤاد



وأعلن الفنان محمد فؤاد عن وفاة شقيقه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كتب: "إنا لله وإِنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى: الحاج عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد ووالد الأستاذ إبراهيم عبد الحميد فؤاد، نسألكم خالص الدعاء".



ما هي آخر أعمال محمد فؤاد؟



ويذكر ان آخر أعمال الفنان محمد فؤاد هي فيديو كليب أغنية يا سلام، وطرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت كلمات الاغنية: كان حبيبي ودنيتي كان كل حاجة.. كان بيفهمني بعنيه.. معاه ياما رميت همومي بين ايديه.. كان كل اللي ليا كان الحاجة الحلوة فيا وراح.. ده انا عايزلي عمري احزن عليه.. سلام على اجمل حب في عمري وعلى اجمل ايام.. سلام على احلام كنت عايشها وضاعت مني اوام.. سلام على أجمل حب في عمري وعلى أجمل أيام.. سلام على أحلام كنت عايشها وضاعت مني أوام.. مين هيحس قبل ما اشتكيله.. مين هيخاف عليا مين.. ويهون عليا عذاب سنين.. كان بجري بجد في دمي ليه.. ده المكتوب عليا وهعمل ايه.. سلام على أجمل حب في عمري وعلى أجمل أيام.. سلام على أحلام كنت عايشها وضاعت مني أوام